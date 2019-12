20 Dakika Hakkında

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve İlker Aksum'un yer alacağı 20 Dakika dizisi, hikayesini Kaçış Planı (The Next Three Days) filminden alıyor. Dizide, mutlu bir evlilikleri olan çiftin hayatları, kadının işlemediği halde bir cinayetle suçlanarak hapise girmesiyle altüst olması anlatılıyor. Her hafta yükselen bir tempoya sahip olacak dizide, koca, karısının bu cinayeti işlemediğinden emindir ve ipuçlarının peşinden koşar. Sonunda yapacak bir şey olm...

-Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun açıklamaları- Yalçın Koşukavak: "Bursaspor şampiyon olacak"- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:- "Futbol hayattır, tatlıyı bilmek için acıyı bilmeniz gerekir. Hepsinden özür dilerim"- Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:- "Kontratak üzerine çalışmıştık. Bunda başarı olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum" BURSA- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuna konsantre eksikliği ile başladıklarını belirterek, "3-0’dan dönmek kolay olmuyor. Oyunun son bölümünde maç 3-3 de bitebilirdi, 4-3 de ama kabullenmeyen bir takım var. Mağlup olduk ama yenilmedik. Bursaspor şampiyon olacak” dedi.TFF 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor, sahasında Giresunspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Yalçın Koşukavak, "Oyuna çok konsantrasyon eksikliği ile başladık. Erken bir gol yedik. 5. dakika geriye düştük. Rakipte her gelen gibi kontra atakla oynadı. 35’de ikinci gol oldu. Golü bulamayınca ikinci yarı bireysel hata ile 3-0 oldu. Oyunun son bölümünde oyun 3-3 de, 4-3 de bitebilirdi. 3-0’dan geri dönmek önemliydi. Mağlup olduk yenilmedik. Bursaspor şampiyon olacak. Futbol hatalar oyunu. Biz bugün çok hata yaptık. Yaptığımız hatalarda gol yedik. Bunu telafi edeceğiz. Hiçbir oyunu hata yapmak istemez" diye konuştu."Hakemin standardı yoktu" Hakemler konusuna da değinen deneyimli teknik adam, “Canı yandı mı konuşmak zorunda kalıyor insan. Hakemlerin oyun yönetme tarzı vardır. 18 içerisindeki hareketlere hassassanız, elle temas var, Özer’e yapılan hareket var. Bir tarzınız varsa aynı standardı bekliyorsunuz. Hakem çok kötü maçı yönetti, standardı yoktu. 20. dakikada kaleci zaman çalmaya başladı.Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verdi, oyun kontrolünden çıkıyor böyle olunca. Sen buna penaltı çalabiliyorsan, buradakine de çalacaksın” açıklamasını yaptı. "Hiçbir oyuncu hata yapmak istemez" Onur Atasayar ve Iasmin Latovlevici’nin geçen seneden beridir oynadığını ve bu bölgede üçüncü bir oyuncusu olmadığını vurgulayan Koşukavak, “Hiçbir oyuncu hata yapmak istemez. Oyuncularımız çok üzgündü, kolay bir şey değil, kolay bir psikoloji değil. Onlar da farkında, 3 golü izlediğimiz zaman herhalde 3 golü de biz attık. Ancak son 20 dakika takımın gösterdiği reaksiyon beni mutlu etti” şeklinde konuştu."Mağlup olabiliriz ama asla yenilmeyiz" Taraftarların tepkileri ile ilgili soruya Koşukavak, şu cevabı verdi: "Taraftar her zaman kazanmak ister çok normal. 6 haftadır kaybetmiyoruz, onlar da medeni şekilde tepkilerini dile getiriyor, dünyanın her yerinde böyle tepkiler var. Biz de kazanmak istiyoruz ama futbol böyle bir oyun. Futbol hayattır, tatlıyı bilmek için acıyı bilmeniz gerekir. Hepsinden özür dilerim. Reaksiyon gösterdik ama olmadı. Böyle mağlubiyetler yaşanıyor. Ben Bursaspor’un teknik direktörüyüm, Bursasporlu oyuncular da Bursaspor formasını giyiyor, mağlup olabiliriz ama asla yenilmeyiz.” Giresunspor cephesi Her iki takımı da kutlayan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Bursaspor'un zaafları vardı. Bunları biliyorduk. Onların üzerinde çalıştık. Oyuncularımız bunları uyguladı. Topu bu kadar Bursaspor'a vermek istemedik. Kontratak üzerine çalışmıştık. Bunda başarılı olduk. Skoru arttırabilirdik. İkinci yarı 2-0'dan sonra topa da sahip olduk. Tebrik ediyorum" dedi.Hakan Kutlu, hakemin iyi bir maç yönettiğini de sözlerine ekledi.