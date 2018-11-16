Xavi Pascual: “Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı”



- Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, Anadolu Efes’in kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.



Panathinaikos, THY Euroleague’in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 78-62’lik skorla yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, “Maçın ilk çeyreğine iyi başlamadık. Defansif hatalar yaptık ve kolay ribauntlar verdik. Bu kaybetmemizin temel nedeni. İkinci yarıda daha hücumda ve savunmada daha iyiydik. Anadolu Efes, bizden daha iyi oynadı. Biz daha iyisini yapabilirdik ama yapamadık. Maçı kazanmak için defansif ve ofansif olarak iyi olmanız gerekiyor” dedi.



