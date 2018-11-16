Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Xavi Pascual: “Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı”

Xavi Pascual: “Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı”

Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual’ın açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı 


- Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, Anadolu Efes’in kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.

Panathinaikos, THY Euroleague’in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’e 78-62’lik skorla yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Xavi Pascual, “Maçın ilk çeyreğine iyi başlamadık. Defansif hatalar yaptık ve kolay ribauntlar verdik. Bu kaybetmemizin temel nedeni. İkinci yarıda daha hücumda ve savunmada daha iyiydik. Anadolu Efes, bizden daha iyi oynadı. Biz daha iyisini yapabilirdik ama yapamadık. Maçı kazanmak için defansif ve ofansif olarak iyi olmanız gerekiyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Galatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı