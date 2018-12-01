Wing Chun savunma sanatı her geçen gün yaygınlaşıyor İzle

-Kursiyerlerin çalışması

-Kenan Kara’nın hareket göstermesi

-Kursiyerlerle röportaj

-Bekçi Demir ile röportaj

-Kara ile röportaj



- SAMSUN



- İnsanların Bruce Lee ve Ip Man filminden tanıdıkları Wing Chun (silahsız savunma sanatı), Türkiye’de her geçen gün yaygınlaşıyor. Çin dövüş sanatı olan Kung-Fu'nun bir stili olan Wing Chun, silahsız bir şekilde kaba kuvvet gerektirmeden kendini savunma sanatı olarak biliniyor. 1980’li yıllarda Wing Chun ustası Salih Avcı tarafından Türkiye’de öğretilmeye başlanan savunma sanatı, günümüzde oldukça ilgi çekiyor. Polis, asker, bekçi ve sivil vatandaşlardan 7’den 70’e birçok insanın öğrenmeye çalıştığı Wing Chun’un Samsun’da da oldukça fazla meraklısı var. 18 yıldır Wing Chun ustası olan Kenan Kara, bugüne kadar birçok meslekten insana Wing Chun öğretti. Özel kurslarının dışında Atakum Gençlik Merkezi tarafından açılan ücretsiz Wing Chun kursunda eğitim veren Kara, son zamanlarda bir çok insanın bu sporu öğrenmek istediğini söyledi.



Atakum Gençlik Merkezi'nin açtığı kursta kadınlar, gençler ve bekçiler olmak üzere çeşitli alanlardan insanlar eğitim alıyor. Kursa gelen kadınlar, hemcinslerine yönelik şiddet ve taciz olaylarına karşı bu sanatı öğrendiklerini söyledi.



Sokakta karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı bu sporu öğrendiğini belirten diğer kursiyerler ise bu spor sayesinde kendilerini daha güvende hissettiklerini dile getirdiler. Suçlular bu sporla etkisiz hale getiriliyor Wing Chun’u filmden görerek merak ettiğini belirten bekçi Kadir Demir, "İşimizi yaparken çeşitli olaylarla karşılaşıyoruz. Bazı suçlarda zor kullanmamız gerekiyor. Şahsa zarar veremeden etkisiz hale getirmek için öğrenmek istiyorum bu sporu. Öğrendiklerimi uyguluyorum. Benden başka 4 bekçi arkadaşım daha bu eğitimi aldı. Diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Çünkü olaylarda biber gazı veya cop gerektirmeden, şahsa zarar vermeden yüzüstü yatırarak ters kelepçe yapılıyor. Şahsı etkisiz hale getirmiş bir şekilde polis ekiplerini bekliyoruz" dedi.

Kara: "Bu sanata karşı ilgi git gide büyüyor" 18 yıldır sivil ve kolluk kuvvetlerine eğitim verdiğini belirten Wing Chun ustası Kenan Kara, "Küçük yaşta Bruce Lee filmlerini izlerken bu spora ilgimiz başladı.

Salih Avcı hocamızla tanıştıktan sonra ilgimiz daha da arttı. Pek çok ildeki hocalarımız federasyona bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu sanata karşı ilgi git gide büyüyor. Biz de bu ilgiyi karşılayabilmek için herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Jandarma, gardiyan, bekçi, polis gibi güvenlik görevlilerine kurslar veriyoruz. Özel derslerimiz oluyor. Bunun dışında Atakum Gençlik Merkezinde gençlere yönelik kurslarımız var. Bu spor önce kendini tanımayı ifade ediyor. Bizim gücümüz ne? Savunma deyince aklımıza ne geliyor? Eve sağ salim nasıl gidebiliriz? Saldırganın da gideceği bir evi olabilir. Bu soruların cevabı bu sporda yer alıyor. Bu sanatın içinde yer alan pratiklerle insanın kendine güveni geliyor. Ben de bunu öğrencilerime anlatmaya çalışıyorum. Bu bir savunma sanatıdır. Biz bu sanatı insanları saldırın diye öğretmiyoruz. Karşılaştığımız bir olayda kendini o kötü durumdan kurtarmak için bu sanatı öğretiyoruz. Eğitimlerde bizim vermek istediğimiz bu. 10 yaşında da öğrencimiz var, 40 yaşında da var. Uçan tekmeler, akrobatik hareketler gerektirmeyen, kendinizi keşfedebileceğiniz bir sanat. Kadınlar da bu spora ilgi gösteriyor. Son zamanlarda meydana gelen bir takım olaylar kadınları bu tür sanatlara teşvik etti. Kendilerini savunmak için bu sanatı öğreniyorlar. Gelip buraya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maksat kötü bir durumda öğrendiği bir iki hareketle, durumu bertaraf ederek kurtulması" diye konuştu.



