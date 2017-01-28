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28 Ocak 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Wesley Sneijder saz çaldı, Eren Derdiyok söyledi! İzle

Wesley Sneijder saz çaldı, Eren Derdiyok söyledi! İzle

Galatasaray'ın yıldızları Eren Derdiyok ve Wesley Sneijder bugün akşam saatlerinde ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Wesley Sneijder Eren Derdiyok Galatasaray Yasin Öztekin 


Yeşil sahalarda birbirinden güzel gollere imza atan iki yıldız, Instagramda hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Eren Derdiyok internetten canlı yayın yaptığı sırada Wesley Sneijder elinde sazla görüldü.

Eren'in takipçerileri Sneijder'i ve elindeki sazı görünce bir anda neye uğradığını şaşırdı.Eren Derdiyok ile birlikte Yasin Öztekin de aynı anda canlı yayına başladı.Kısa sürede binlerce kişi bu yayını izlemeye başladı.Galatasaray taraftarları videoyu yorum yağmuruna tuttu.Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.Eren ve Yasin'in canlı yayınında Sneijder ile birlikte Podolski de odadaydı.
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