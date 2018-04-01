Vücut geliştirme şampiyonu hemşire - MERSİN İzle

- Gebe okulu (Arşiv) - Fadime Ayışık Karaca'nın antrenmanı - Fadime Ayışık Karaca ile röportaj - Sabahattin Tunç ile röportajMERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve uzun yıllardır sporla uğraşan 41 yaşındaki Fadime Ayışık Karaca, ilk kez katıldığı vücut geliştirme şampiyonasında elde ettiği Türkiye birinciliği başarını Avrupa Şampiyonası'nda da taçlandırmak istiyor. Mersin Şehir Hastanesindeki gebe okulunda görev yapan Fadime, spor yaptığı salonda eski milli sporcu Sabahattin Tunç'un dikkatini çekmesiyle profesyonel olarak şampiyonalara hazırlanmaya başladı. Tunç'un yönlendirmesiyle milli sporcu ve antrenör İsmail Dikme ile tanışarak 8 ay boyunca antrenman yapan Fadime, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine katıldı. İlk olarak 10 - 11 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Ankara Bölge Yarışması'nda il birincisi olan sporcu, daha sonra Antalya'da 21 - 25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda "Master Bayanlar Fizik+35 yaş" kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başararak milli takıma seçildi.İspanya'da 2 - 7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Fadime, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. - "Hedefime ulaştım"Fadime Ayışık Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır sporla uğraştığını ve fitness antrenörü olduğunu söyledi.
Antrenörünün tavsiyesiyle vücut geliştirme şampiyonalarına katılmaya karar verdiğini belirten Fadime, "Spor geçmişim olduğu için 8 aylık bir çalışma sonrasında Türkiye şampiyonu oldum. Kasların olgunlaşması, büyümesi için belli bir sürece ihtiyaç var. Ardından da var olan kası gösterebilmek için yağları mümkün olduğunca indirgemek gerekiyor. Bunun da beslenme ve antrenman tekniği var. Bunları yaptım ve hedefime ulaştım." diye konuştu. Fadime, son 5 - 6 yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini ancak hiç yarışmayı düşünmediğini vurgulayarak, "Bugüne kadar hiç podyumu düşünmedim. Hazırlanırken bile ara ara olmayacak dedim ama çalışmamın karşılığını aldım. Kısmetse Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceğim. Milli sporcu olmak ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.Hemşire olarak görevini sürdürdüğünü aktaran Fadime Ayışık Karaca, hiçbir şeyin spor yapmaya engel olmadığını sözlerine ekledi.