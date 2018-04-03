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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Volkan Demirel: 'Bu formayı giyebildiğim kadar giymeyi istiyorum' - KAYSERİ

Volkan Demirel: 'Bu formayı giyebildiğim kadar giymeyi istiyorum' - KAYSERİ

Volkan Demirel: "Bu formayı giyebildiğim kadar giymeyi istiyorum" - KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftası - Kayseri spor - Fenerbahçe maçı - Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in basın toplantısında konuşmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri spor maçıyla Süper Lig'de 500'üncü maçına çıkan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, "Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum inşallah bu forma bana verildiği sürece de bu formayı giyeceğim." dedi.

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