Volkan Ballı: “Türkiye Kupası bizim için önemli bir hedef”

- Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir hedef olduğunu söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu. Son 16’da Ümraniyespor ile eşleşen Fenerbahçe’de İdari Menajer Volkan Ballı, kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bütün takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Ballı, “Bizim için bu yıl önemli bir hedef Türkiye Kupası’nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anadolu yakası dışına çıkmıyoruz. Ümraniyespor bizim kardeş takımımız. Antrenman tesislerimize çok yakın bir semt olan Ümraniye. Onlara da başarılar diliyorum. İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Çok çalışacağız. Devre arası başlıyor. O bölümü yeni hocamızla birlikte çalışacağız ve başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Başkanımız bir açıklamalar yaptı takviyeler de olacaktır takıma. O takviyelerle birlikte ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok çalışacağız. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kötü günlerde de yanımızdalar. Dün Giresun’da da bin kişilik bölümü her yerden gelen taraftarlar destek verdi. Bu desteklerin devam etmesini rica ediyorum. Bu desteklerle elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı. “Fenerbahçe’nin geleceği için tüm birimler çalışıyor” Bu tür dönemleri her kulübün yaşadığını vurgulayan Ballı, "Biz biraz daha ağır yaşıyoruz. Fenerbahçe bunun altından kalkacak güçte. Gece gündüz Fenerbahçe’nin geleceği için tüm birimler çalışıyor. Bizim yapmamız gereken bu büyük taraftara layık olduğu neticeleri alabilmek için çalışmak” dedi.

“Transfer komitesi gerekli açıklamaları yapar” Transferle ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Volkan Ballı, “Transfer komitesi gerekli açıklamaları yapar. Transfer konusunu konuşmamız söz konusu değil. Aatif ve Dirar’ın durumlarını bekleyip görmemiz lazım. Kulübün neler yapacağı yönetimin yapacağı istişare sonrası çıkacaktır” şeklinde konuştu.