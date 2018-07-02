Voleybolda transfer - BURSA Haberi

- İmza töreni - İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa'nın açıklaması - Cüneyt Dağcı'nın açıklamasıVoleybolda transfer - İnegöl Belediyespor, orta oyuncu Cüneyt Dağcı'yı transfer ettiBURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, orta oyuncu Cüneyt Dağcı'yı renklerine bağladı.İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, tesislerde gerçekleştirilen imza töreninde, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Cüneyt Dağcı ile bir yıllık anlaşmaya vardıklarını ifade eden Kocaağa, "Cüneyt Dağcı, 1985 doğumlu 2 metre 8 santimetre boyunda, voleybola uzun yıllar emek vermiş arkadaşlarımızdan biri. A Milli Takım'da uzun yıllar oynamış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Ziraat Bankası ve geçtiğimiz sezon da Afyon Belediye Yüntaş'ta oynadı. Bundan sonra terini İnegöl Belediyespor için dökecek. Yeni sezonun bizler için verimli olmasını diliyor, kendisine ve takımımıza başarılar diliyorum." dedi. Cüneyt Dağcı da büyük bir kulüp olduğunu bildiği İnegöl Belediyespor'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Gerçekten burada güzel bir aile ortamı var. Bunu daha önce arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerden dolayı söylüyorum. İnşallah Allah utandırmaz. Önümüzdeki sezon İnegöl Belediyespor için güzel bir sezon olur. Hedeflerimize ulaşırız. 'Neden bir kupa daha gelmesin.' diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Cüneyt, konuşmaların ardından kendisini bir yıllığına turuncu - lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.