Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Voleybolda transfer - BURSA Haberi

Voleybolda transfer - BURSA Haberi

- İmza töreni - İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa'nın açıklaması - Cüneyt Dağcı'nın açıklamasıVoleybolda transfer - İnegöl Belediyespor, orta oyuncu Cüneyt Dağcı'yı transfer ettiBURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, orta oyuncu Cüneyt Dağcı'yı renklerine bağladı.İnegöl Belediyespor Kulübü Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, tesislerde gerçekleştirilen imza töreninde, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Cüneyt Dağcı ile bir yıllık anlaşmaya vardıklarını ifade eden Kocaağa, "Cüneyt Dağcı, 1985 doğumlu 2 metre 8 santimetre boyunda, voleybola uzun yıllar emek vermiş arkadaşlarımızdan biri. A Milli Takım'da uzun yıllar oynamış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Ziraat Bankası ve geçtiğimiz sezon da Afyon Belediye Yüntaş'ta oynadı. Bundan sonra terini İnegöl Belediyespor için dökecek. Yeni sezonun bizler için verimli olmasını diliyor, kendisine ve takımımıza başarılar diliyorum." dedi.
Cüneyt Dağcı da büyük bir kulüp olduğunu bildiği İnegöl Belediyespor'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Gerçekten burada güzel bir aile ortamı var. Bunu daha önce arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerden dolayı söylüyorum. İnşallah Allah utandırmaz. Önümüzdeki sezon İnegöl Belediyespor için güzel bir sezon olur. Hedeflerimize ulaşırız. 'Neden bir kupa daha gelmesin.' diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Cüneyt, konuşmaların ardından kendisini bir yıllığına turuncu - lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza Töreni Bild Allah Erimli 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı