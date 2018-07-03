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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Voleybolda transfer - BURSA

Voleybolda transfer - BURSA

- İmza töreni - İnegöl Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Nuhi Solak'ın açıklaması - Burak Hazırol'un açıklamasıVoleybolda transfer - İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe'den Burak Hazırol'u renklerine kattıBURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen libero Burak Hazırol'u transfer etti.İnegöl Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Nuhi Solak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Burak Hazırol ile bir yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Solak, iyi bir sezon geçirecekleri düşüncesinde olduklarını vurgulayarak, "Transferlerimize devam ediyoruz. Libero mevkisinde oynayan Burak Hazırol arkadaşımızla anlaşmış bulunmaktayız. Bizi tercih ettiği için özellikle kendisine teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Rabbim inşallah hedeflerimize ulaştırmayı nasip eder. Kazasız, belasız, sağlıklı bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.
Burak Hazırol ise İnegöl Belediyespor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:"İnegöl Belediyespor ligin artık köklü takımlarından bir tanesi. O yüzden hedefi olan, her sporcunun tercih edeceği kulüplerden bir tanesi. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Bu samimi karşılama için herkese teşekkür ediyorum. Bu seneki hedeflerimiz geçen sene kazanılan kupalara yenilerini eklemek. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Anlaşmanın herkese hayırlı olmasını diliyorum."Hazırol, daha sonra kendisini bir yıllığına turuncu - lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza Töreni Allah Forma 

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