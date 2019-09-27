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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Voleybol - Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası - AYDIN

Voleybol - Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası - AYDIN

- Voleybol - Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası - Karşılaşmalardan görüntülerVoleybol: Uluslararası Kuşadası Dostluk Turnuvası - VakıfBank, Almanya temsilcisi Schweriner'i 3 - 2, Aydın Büyükşehir Belediyespor da Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3 - 0 yendiAYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı.
Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde VakıfBank ile Almanya temsilcisi Schweriner, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile de Yunanistan'ın Olympiakos takımı karşı karşıya geldi.İlk karşılaşmada VakıfBank, Schweriner'i 25 - 23, 29 - 27, 11 - 25, 16 - 25 ve 15 - 11'lik setlerle 3 - 2 mağlup etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Olympiakos'u 25 - 17, 25 - 17 ve 27 - 25'lik setlerle 3 - 0 yendi.Pazar günü sona erecek turnuvadan elde edilecek gelirin, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacağı öğrenildi.

Nani 

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