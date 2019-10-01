Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Voleybol: Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3 - NEVŞEHİR

Voleybol: Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3 - NEVŞEHİR

- Voleybol - Hazırlık maçı - Nevşehir Belediyespor - Beşiktaş karşılaşması - Karşılaşma öncesi takımların hediyeleşmesi - Karşılaşmadan görüntülerVoleybol: Hazırlık maçı - Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3Salon: Damat İbrahim PaşaHakemler: Menderes Pamuk, Alper Arıkan Nevşehir Belediyespor: Cansın Şuzgun, Ceyda Kaya, Merve İzbilir, Alara Beşok, Havva Uzun, Deniz Hakyemez (Şevval Boylu, Elif Burcu, Buse Dağdeviren, Selin Yurtsever, Selen Kafadar, Gülay Gerçek)Beşiktaş: Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Dilara Bilge (Fulden Ural, Su Zent, Ece Erol, Büşra Kılıçlı, İrem Çor, Ceyda Aktaş)Setler: 17 - 25, 27 - 25, 15 - 25, 23 - 25Süre: 101 dakika (17, 30, 22, 32)NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Nevşehir ’i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı.Maçı, 17 - 25, 27 - 25, 15,25 ve 23 - 25'lik setlerin sonunda Beşiktaş kazandı.

Dera Afad Hazırlık Maçı 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Derbide Gol Sesi ÇıkmadıDerbide Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı