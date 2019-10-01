Voleybol: Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3 - NEVŞEHİR

- Voleybol - Hazırlık maçı - Nevşehir Belediyespor - Beşiktaş karşılaşması - Karşılaşma öncesi takımların hediyeleşmesi - Karşılaşmadan görüntülerVoleybol: Hazırlık maçı - Nevşehir Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3Salon: Damat İbrahim PaşaHakemler: Menderes Pamuk, Alper Arıkan Nevşehir Belediyespor: Cansın Şuzgun, Ceyda Kaya, Merve İzbilir, Alara Beşok, Havva Uzun, Deniz Hakyemez (Şevval Boylu, Elif Burcu, Buse Dağdeviren, Selin Yurtsever, Selen Kafadar, Gülay Gerçek)Beşiktaş: Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Mislina Kılıç, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Dilara Bilge (Fulden Ural, Su Zent, Ece Erol, Büşra Kılıçlı, İrem Çor, Ceyda Aktaş)Setler: 17 - 25, 27 - 25, 15 - 25, 23 - 25Süre: 101 dakika (17, 30, 22, 32)NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde Nevşehir ’i temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Vestel Venüs Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı.Maçı, 17 - 25, 27 - 25, 15,25 ve 23 - 25'lik setlerin sonunda Beşiktaş kazandı.
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