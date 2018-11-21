'Voleybol Her Yerde' protokolü imza töreni - ANKARA
"Voleybol Her Yerde" protokolü imza töreni - ANKARA - "Voleybol Her Yerde" protokolü imza töreni - Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın konuşması - Protokolün imzalanması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın ellerinde voleybol toplarıyla fotoğraf çektirmeleriANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın katılımıyla, her iki bakanlık ve federasyon arasında, Türk voleybolunun geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulmasını, voleybol sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapıldı.