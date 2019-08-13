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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Vodefone Park’ta yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi Haberi

Vodefone Park’ta yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi Haberi

Vodafone Park’ın havadan görüntüleri

-Genel detaylar

- - Dev maç için geri sayım sürüyor İSTANBUL

- Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Vodafone Park’ta yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi. Vodafone Park’ta iki İngiliz takımının karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesinde stadyum çevresinde yapılan hazırlıklarda sona gelindiği görüldü.
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa mücadelesini yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarın takip etmesi bekleniyor. Boğaz manzarasıyla Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Vodafone Park’ın havadan görüntüleri de izleyenleri mest etti.
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