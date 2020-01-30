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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Beşiktaş taraftarından detaylar

- İSTANBUL

İmza Töreni Güvenlik Önlemi Rektör 


- Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu. Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.
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