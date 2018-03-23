Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, ‘Kendinle Yarış’ temasıyla koşulacak

-Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler'in açıklamaları

-Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un açıklamaları

-Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın açıklamaları

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- İSTANBUL



- Tarihi Yarımada’da 8 Nisan Pazar günü koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nun basın toplantısı Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Toplantıda maratonun ‘Kendinle yarış’ temasıyla koşulacağı açıklandı. Spor İstanbul tarafından Vodafone isim sponsorluğunda organize edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da 8 Nisan Pazar günü koşulacak. Maratonun basın toplantısı Çırağan Sarayı’nda düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü Yakup Güler, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı.

Yakup Güler: “50’den fazla ülkeden 8 bin civarı atlet yarışacak” Sporun her yönüne destek verdiklerini belirten Yakup Güler, “13. kez organize edilecek. 2017 yılında kazandığımız altın kategoriyi bu yılda sürdüreceğiz. Bu ciddi bir başarı. Bu başarıyı korumak da önemlidir. Dünyanın en iyi 11 maraton organizasyondan biri. 21 ve 10 km etaplarından oluşacak. 3 bin görevli, 500 gönüllü, 40’tan fazla kurum ve kuruş yardım edecek. Bu organizasyon Büyükşehir ve Spor İstanbul’un kordinasyonu ile gerçekleşecek. 50 den fazla ülkeden 8 bin civarı sporcu koşacak. 26 erkek, 16 kadın olmak üzere 32 elit atlet yarışacak” diye konuştu.

Organizasyonu yapımında emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Fatih Çintimar, “Dünyada 11. olan maratonun 1. olması için çalışacağız. İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonun marka değerinin artması bizim de federasyon olarak markamızın değerinin artmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Engin Aksoy: “Kendinle Yarış temasıyla koşulacak” Maratona sponsor oldukları için heyecanını dile getiren Engin Aksoy, “6 kez Vodafone Maratonu yaptık. 5. kez de yarı maratonu yapacağız. Pek çok spor dalına sponsor oluyoruz. Bunlardan biri futbolcu, biri e-spor diğeri de maraton. Maraton bizim için çok önemli. Çünkü şehir maratonları kentlilik bilinci, sportmenlik bilinci ve şehrin global marka değerine katkı sağlıyor. Burada sponsordan öte geniş kitlelere ulaşman istiyoruz. Dijitalleşmenin ne kadar ileri gittiğinde gösterme açısından önemli. Maraton şehrin ekonomisinin de gelişmesini sağlıyor. Yarı maratonlar, dünyada en fazla gelişen spor dalı. “Kendinle Yarış” temasıyla koşulacak” ifadelerini kullandı. Mevlüt Uysal: “Halkımızın daha çok spor yapmasını istiyoruz” Maratonun İstanbul’un tanıtımı ve halkın sporla kaynaşması açısından iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Mevlüt Uysal, “Dünyada ilk 10 içinde olmak bizi sevindiriyor. Bizim için daha önemli olan şey İstanbul halkın sporla buluşması. Sporu kendi hayatında vazgeçilmez olduğunu göstermek istiyoruz. Maraton dünyada en iyiler arasına girmiş durumda. Halkımızın daha çok spor yapmasını istiyoruz. Okulların içerisinde spor salonları yapıyoruz. 185 tane spor salonu yaptık. Halkımızın spor yapsın diye spor alanları yapıyoruz. Büyükşehirspor Kulübümüz dünyanın en fazla lisanslı sporcusu olan spor kulübü. Bunlar yetmiyor. Önümüzdeki 3, 5 yarı maraton sonrası İstanbul’dan katılanların derece almasını istiyoruz. Gereğini yaparsak, başarırız. Maraton önümüzdeki süreçte marka olarak da daha iyi noktalara gelir” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Mevlüt Uysal, Yakup Güler, Engin Aksoy ile Fatih Çintimar, foto muhabirlerine beraber poz verdi.

