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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Vodafone İstanbul Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı

Vodafone İstanbul Maratonu'nda kazananlar ödüllerini aldı

Vodafone 41. İstanbul Maratonu ödül töreninden detaylar

- İSTANBUL

Dera Ödül Töreni Para Ödülü Çekim Gori 


- Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 42 km erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan Vodafone 41. İstanbul Maratonu Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. Maratonun ödül töreni de Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. 42 km kategorisinde kadınlarda ve erkeklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, davetliler ve sporcular katıldı.
İlk olarak kadınlarda ilk 3 sırayı alan Hirut Tibebu, Tigist Abayechew ve Maurine Chepkemoi'ye ödüllerini Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve eski sporcular Ülker Kutlu ve Keriman Günaydın takdim etti. Erkeklerde dereceye giren Daniel Kipkore Kibet, Yitayal Atnafu Zerihun ile Peter Kwemoi Ndorobo'u da ödüllerini Ekrem İmamoğlu, Ahmet Önal, Fatih Çintimar ve Colman Deegan'ın elinden aldı. 42 km parkurda birinci sırada yer alan sporculara 50 bin, ikincilere 25 bin, üçüncülük elde edenlere de 15 bin Dolar para ödülü verildi.
Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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