Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi İzle

- . Engelli yarışçılar, saat 08.45’te start çizgisinden çıkış alarak finişe doğru hareket etti. Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan . Saat 08.45’te start alan engelli yarışçılar finişe doğru hareket etti. Saat 09.00’da ise 4 bin atletin yer aldığı 42 km maratonun startı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verildi. 33 bin koşucunun yer aldığı 15 k koşusunun startı ise 09.15’te verildi. Yaklaşık 100 bin kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hareket ettiği halk koşusu ise 09.45’te başladı. Halk koşusunu finişi ise Vodafone Park Stadyumu'nda görülecek.
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