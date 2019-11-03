Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi

-Drone görüntüleri



- İSTANBUL



- . Engelli yarışçılar, saat 08.45’te start çizgisinden çıkış alarak finişe doğru hareket etti. Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan . Saat 08.45’te start alan engelli yarışçılar finişe doğru hareket etti. Saat 09.00’da ise 4 bin atletin yer aldığı 42 km maratonun startı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verildi.

33 bin koşucunun yer aldığı 15 k koşusunun startı ise 09.15’te verildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hareket ettiği halk koşusu ise 09.45’te başladı.

Halk koşusunu finişi ise Vodafone Park Stadyumu'nda görülecek.



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