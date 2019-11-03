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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na katılan sporcular, tarihi yarımadadan geçti İzle

Vodafone 41. İstanbul Maratonu’na katılan sporcular, tarihi yarımadadan geçti İzle

Sporcuların tarihi yapılar arasında koşması

Maraton Tarihi Yarımada 

-Galata kulesi, Süleymaniye cami gibi yapıların silüet detayları
-Detaylar

- İSTANBUL

- Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden koşmaya başlayan binlerce sporcu, tarihi yarımadadan geçti. Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda ilk start verildi.
Start sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden koşmaya başlayan sporcular, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Süleymaniye Camii, Eminönü Yeni Cami gibi tarihi yapıların manzarası eşliğinde parkura devam etti. Galata Köprüsü üzerinden Sarayburnu Sahil Yolu’na bağlanan spor severler, bitiş noktasına doğru koşmaya devam etti. Koşu esnasında İstanbul’un pek çok tarihi yapısını da gören yerli ve yabancı spor tutkunu, İstanbul’un tarihi zenginliğini bir kez daha keşfetti.
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