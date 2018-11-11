Vodafone 40. İstanbul Maratonu - İSTANBUL

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın açıklaması - Maratondan detaylarVodafone 40. İstanbul Maratonu - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Her yaştan vatandaşlarımızla burada olmanın mutluluğunu ve heyacanını yaşıyoruz" - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan: - "Ciddi rakamlara ulaştık. Her kesimden yoğun katılım var. Bu güzelliği yaşamak her şeyin üstünde"İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda her yaştan vatandaşla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen yarışların başlangıç işaretini veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ile halk koşusuna katıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden yürüyerek geçen Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Köprü üzerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Şu anda Asya ile Avrupa'nın tam ortasındayız. İstanbul 'umuzda güzel bir gün. Her yaştan vatandaşlarımızla burada olmanın mutluluğunu ve heyacanını yaşıyoruz. Sağlık için yürüyor ve koşuyoruz." diye konuştu. Uyuşturucu, bağımlılıklar ve terörle mücadele için yürüdüklerini aktaran Kasapoğlu, "Vatandaşlarımızın bu heyacanı bakanlık olarak bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. İnşallah hep birlikte ülkemizin sportif geleceği ve yarınları ile spor kültürünün yaygınlaşması için tüm tesislerimizi daha aktif kullanacağız. Vatandaşlarımıza bunu sürekli hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, maratonda parkur rekorunun kırılmasıyla ilgili, " İstanbul 'umuz adına bu maratonun hatırlanması adına çok önemli bir veri oldu. tüm katılımcılara ve sporseverlere teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti. - Mehmet Baykan: "Ciddi rakamlara ulaştık"Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na her kesimden yoğun katılım olduğunu kaydetti. Baykan, İstanbul Maratonu'nun dünyadaki başka organizasyonlara örnek olduğunu aktararak, "Ciddi rakamlara ulaştık. Her kesimden yoğun katılım var. Bu güzelliği yaşamak her şeyin üstünde. İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında tam olarak ülke ve dünya gündemine oturdu. Gelip bu maratonu izleyip, başka ülkelerde uygulamaya geçirenler var." değerlendirmesinde bulundu.