-İngiltere Teknik Direktörü Aidiy Balcombe açıklama



( KOCAELİ ) Vedat İnceefe: "Oyun anlamında iyiydik ama ufak nüanslar var"- Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe:- “Ben 30 yaşında Ravil gibiydim”- “Bizim arkadaşların performanslarının üstüne çıktıklarını görüyorum” KOCAELİ



- İngiltere’ye 3-2 mağlup oldukları maç sonunda açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, oyundan memnun olduğunu söyleyerek, 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir’den övgü ile bahsetti. 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında Kocaeli’de İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 2-3 mağlup ayrıldı. Maç sonrasında teknik direktörler maçı değerlendirdi. Yaptığı açıklamada Ümit Milli Futbol Takımı’nın iyi bir oyun sergilediğini ifade eden teknik direktör Vedat İnceefe, “Oyun 1-0 başladı.

Bundan sonra oyun içerisinde biraz sıkıntı yaşadık. 10-15 dakikalık sıkıntının ardından oyunun hakimiyetini elimize geçirdik. Fena da oynamadık. Bizim arkadaşların performanslarının üstüne çıktıklarını görüyorum. Daha önce böyle üst düzey maçlar oynadık ama İngiltere’yi bu kadar sıkıntıya sokacak bir performans düşünmemiştik. İngiltere’de bizi böyle düşünmedi herhalde. Onun için oyun anlamında iyiydik ama ufak nüanslar var. İçeride arkadaşlara da söyledim. Hepsini de tebrik ettim. Çünkü gerçekten mükemmel oynadılar. Atakların oluşumunda hızlı, kombine ataklar bizim istediğimiz gibiydi. Ufak detaylarda kaybettik. Biz öndeyiz. Ravil’den top sekiyor, ona bir şey diyemezsin. Orada zeminin azizliğine uğruyor. Ama Cemali orada topu uzaklaştırıp en kötü taca atacaktı. Ama tebrik ederim, Cemali de kazanmamız gereken önemli yeteneklerden bir tanesi. Bundan sonra da inşallah bizimle beraber olacak” dedi.

“Ben 30 yaşında Ravil gibiydim” Vedat İnceefe, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye’de, İstanbul’da da maçlar oynadık. Ama böyle bir seyirci desteği yoktu. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık” diyerek sözlerini sürdüren Vedat İnceefe, Ravil Tagir’den övgü ile bahsederek, “Bana göre Türk futboluna ilerleyen zamanlarda gerçekten damga vuracak oyunculardan bir tanesi. Ama gelişimini iyi sağlaması gerekiyor. Bu iş gelişimle alakalı. 16 yaşında, önü çok açık. Gördünüz, ne kadar soğuk kanlı, oyuna topu sokuşu. Ben 30 yaşında Ravil gibiydim. Gerçekten tebrik etmek lazım.” “Bizim gençlere biraz daha önem vermemiz lazım” Genç futbolculara kulüplerin önem vermesi gerektiğini dile getiren İnceefe, “Bizim gençlere biraz daha önem vermemiz lazım. Ülke futbolu olarak buna önem vermemiz gerekiyor. Bir kulüp sıkışıp transferi açamadığında, ‘Hadi gençler’, transferi açtığında gençler dışarıda. Yani böyle olursa olmaz. Gençler iyi oynamış, o transferi yapıyorsun. Ben olsam o gençlerle devam ederim. Arkadan gelen gençleri de onlara alternatif olarak tutarım” şeklinde konuştu.

Aidiy Balcombe: “Oyunun genelinde baskıdan başlarda zorlandık” İnceefe’nin sözlerini tamamlamasının ardından söz alan İngiltere Teknik Direktörü Aidiy Balcombe, “Oyunun genelinde baskıdan başlarda zorlandık. Geriye düşmemize rağmen 3 puan almamızdan memnunum. Yazın sonunda oynadığımız oyunda oyuncularımın performansından memnunum. Stadyumdaki atmosfer çok muhteşemdi. Türkiye'ye geldiğimiz ilk dakikadan itibaren konukseverlik ve stat atmosferi muhteşemdi, teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

