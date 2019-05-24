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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Vanlı taraftarların 2. Lig sevinci

Vanlı taraftarların 2. Lig sevinci

Sevinç yürüyüşünden görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Araç Konvoyu Polis Ekipleri 

-Tezahürat yapan taraftardan görüntü
-Araç konvoylarından görüntü
-Diğer detaylar

- - Van Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig'de VAN

- Van Büyükşehir Belediyespor'un TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek 2. Lig’e çıkması kentte büyük sevinçle karşılandı. Esenler Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor, Türkiye 3. Lig 2. Grup Play Off final maçında Ankara'da karşılaştı. Van Büyükşehir Belediyespor, Eryaman Stadyumu'nda Esenler Erokspor’u 2-1'lik skorla mağlup ederek üst lige çıkmasının ardından, Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Çok sayıda taraftar; bayrak, atkı ve meşalelerle kent merkezine doğru akın etti. Tezahürat yaparak kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yürüyüş yapan taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Siyah-kırmızı bayraklarla süslenen araçlarla konvoy yapan vatandaşlar klaksonlarla 2. Lig'e çıkışı kutladı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu kent merkezinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, sevinç gösterileri olaysız bir şekilde sona erdi.
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