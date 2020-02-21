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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Valilikteki futbol zirvesi sona erdi

Valilikteki futbol zirvesi sona erdi

Başkanların çıkış görüntüleri

Sosyal Medya Hafta Sonu Toplantı Centilmenlik Basın Mensupları 

-Vali Ali Yerlikaya ve başkanların el sallamaları
-Başkanların vedalaşma görüntüler
-Genel detaylar

- İSTANBUL

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 4 büyük kulübün başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine valilikte yaptıkları görüşme sona erdi. Bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray ve Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmaları öncesinde TFF ile dört kulübünün başkanları, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine yapılan toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.
Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından Vali Yerlikaya ile başkanlar çıkış yaptı. Valilikten çıkışları sırasında başkanlar samimi görüntüler verdi. Vali Ali Yerlikaya ile başkanlar daha sonra basın mensuplarına el sallayarak poz verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya toplantı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var. Beşiktaş - Trabzonspor, Fenerbahce - Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için sayın Başkanlarımızla bir araya geldik. Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" ifadelerini kullandı.
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