Vali Gündüzöz, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi - MUŞ Video
- Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün Emine Akbingöl ve Derya Kunur'u ödüllendirmesi - Vali Gündüzöz'ün konuşması - Sporcuların antrenörünün konuşması - Sporculardan Emine Akbingöl'ün konuşması - Hatıra fotoğrafı çektirilmesiVali Gündüzöz, dereceye giren sporcuları ödüllendirdiMUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Avrupa Kros Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Emine Akbingöl ve Derya Kunur'u altınla ödüllendirdi.Akbingöl ve Kunur'u makamında kabul eden Gündüzöz, yaptığı açıklamada, sporculara maddi ve manevi destek sağlayacağını söyledi.
Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Gündüzöz, "Bir başarı varsa bu ortak emeğin kolektif çalışmanın sonucudur. Spor bir disiplindir. Spor hem özel hayatta hem öğrencilikte hem de kendi spor yaşantımızı gerektiren, disiplini gerektiren ve disiplinli sonuçlar veren bir aktivitedir. O yüzden bu faaliyette bulunanların gevşek bir hayat tarzı ya da tembellik gibi şeylerden uzak durmaları gerekir. Başarı öyle gelir." dedi. "Görüyoruz ki iki kardeşimiz de Türkiye'yi çok iyi temsil etmişler ve yurt dışından ülkemize yine bir başarı ile gelmişler" diyen Vali Gündüzöz, şöyle devam etti:"İnşallah yine ileride bu iki kardeşimizden olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Ben il valisi olarak diyorum ki sonuna kadar sizin arkanızdayım, ne gerekiyorsa yapacağım. Genç nüfusumuz fazla. Genç nüfusun fazla olması bizim diğer ülkelere göre önde olmamız anlamına gelir. Ortalama nüfusun yaşlı olduğu ülkelere göre bu zaten avantaj. Bizim için önemli olan burada çocuklarımıza altyapı kurmamız ve onları motive etmemiz. Maddi imkanlar kadar aynı zamanda manevi olarak sporcularımızı desteklemek gerektiğini değerlendiriyorum."Sporculardan Emine Akbingöl de Hollanda'nın Tilburg kentinde Avrupa Kros Şampiyonası düzenlendiğini ve takım halinde Avrupa üçüncüsü olduklarını dile getirerek, "Bizim sayemizde puanlarımız toplanarak Türkiye üçüncü oldu. Bugün de sayın valimiz bizi davet etti ve yanına geldik. Kendisi bizi ödüllendirdi çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz inşallah ileride olimpiyatlara katılmak. Kendi ilimizde imkan sağlandığı takdirde daha iyi yerlere gelebiliriz." ifadelerini kullandı.Vali Gündüzöz, ardından sporculara tam altın hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş ile Milli Takım Antrenörü Özkan Yurtdaş da hazır bulundu.