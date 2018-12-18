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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Vali Davut Gül: 'Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz' - GAZİANTEP

Vali Davut Gül: 'Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz' - GAZİANTEP

Vali Davut Gül: "Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" - GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül'ün antrenman sahasına gelişi - Vali Gül'ün futbolculara baklava ikram etmesi - Gül'ün konuşması"Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz" - Gaziantep Valisi Davut Gül: - "Sivas'ta göreve başladığımda Sivasspor 1. Lig'teydi ve Süper Lig'e çıktı. İçimden bir ses burada da aynı sonucu yaşayacağımızı söylüyor"GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep 'in antrenmanını takip eden Vali Gül, antrenman öncesi futbolcularla sohbet edip baklava dağıttı.
Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 günü aşkın süredir Gaziantep 'te görev yaptığını ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret edip futbolcularla tanışmak istediğini söyledi.

Gaziantep 'in Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu dile getiren Gül, "Buna inanmış bir yönetim görevinin başında, futbolcular da buna inanmış durumda. Zaman zaman aksaklıklar olsa da inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Bu işin sonu güzel olacak. Artık şehir de takıma sahip çıkacak. Şehrimiz, kombine alarak, maça giderek, dua ederek kulübe sahip çıkacak ve ipi göğüsleyeceğiz." diye konuştu.
Gül, daha önceki görev yeri olan Sivas'ta da şampiyonluk sevinci yaşadığının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:"İnşallah burada da yaşarız. Ben Sivas'ta göreve başladığımda Sivasspor 1. Lig'teydi ve Süper Lig'e çıktı. İçimden bir ses burada da aynı sonucu yaşayacağımızı söylüyor. O şampiyonluğu tatmak çok güzel bir duygu. Süper Lig'e çıkmamız lazım. Gaziantep , bunu hak ediyor."

Şampiyon Allah 

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