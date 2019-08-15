

- Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, "Erken yediğimiz gol planlarımıza uymadı" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek, "Maçın uzun süre golsüz devam etmesini istiyorduk ki bu skor ev sahibi takım üzerinde ciddi baskı yapacaktı. Önde baskıyla başladık, fena da gitmiyorduk ancak basit hatadan ceza sahasına rakibi çok yaklaştırdık. Rakipte kalitesiyle bunu affetmedi. Maçın geneline baktığınızda iyiydik, enerjik oynadık, sahanın genelini iyi kullandık ancak 1-0 erken geriye düşünce 2 gol atmanız gerekiyor geri dönmek için. Moral olarak bizi oldukça etkiledi. Çok basit hatadan gol yedik ancak bu kez hatayı sadece bizde aramamak gerek. Rakip çok başarılı bir oyun kurdu. Kanat oyunuyla içeriye rahat girdiler. Burada artık hatayı stoperde aramamak gerek. Rakibin kalitesi çok iyiydi. İçeri öyle iyi top atıldı ki rakibin bunu gol atmaması içten bile değildi" şeklinde konuştu.

"Prag'daki maçı iyi bitirseydik turu atlayan biz olacaktık" İki maça bakıldığında iyi oynadıklarını düşündüğünü ifade eden Vaclav Jilek, "Çıkma ihtimalimiz yüksekti ama rakipte çok kaliteli oyuncular var. Birebir pozisyonlarda da bunu gördünüz. Biz de özellikle hem Prag'da oynadığımız maçın büyük kısmında hem bu maçta zaman zaman çok iyi performans ortaya koyduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum ancak turun belirleyicisi Prag'daki maç oldu. Son 10 dakikada iki hatayla birlikte iki gol yemesek en azından sadece bir golle beraber buraya avantajlı skor ile gelsek buradaki maçın skoru çok daha farklı olabilirdi. Dolayısıyla Prag'daki maçı iyi bitirseydik rakibin kalitesine rağmen tur atlayan biz olacaktık" diye konuştu.

"Takım halinde oynarlarsa UEFA Avrupa Ligi'nde epey ilerlerler" İlk maçta Trabzonspor'un hazır olmadığını görmenin mümkün olduğunu kaydeden Jilek, "Henüz oyunları tam oturmamıştı. Geçen seneki performansı ortaya koymadıkları açıktı. Bugün Trabzonspor'u çok daha güçlü, iyi gördük. Bireysel olarak kaliteleri iyi. Bu iki maçta hem bizim hem Trabzonspor'un performansı Avrupa Ligi kalitesindeydi. Çok iyi iki maç çıkardı. Bir sonraki turda rakiplerin performanslarını bilmiyorum. Trabzonspor çok kaliteli oyunculardan kurulu. Eğer takım halinde oynamayı becerebilirlerse Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde epey ilerleyebileceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "Abdulkadir Parmak'ı takımımda görmek isterdim" Teknik Direktör Jilek, bir basın mensubunun 'Trabzonspor'dan hangi oyuncuyu takımınızda görmek isterdiniz?' şeklindeki soruya ise, "Trabzonspor'da çok çok iyi oyuncular var. Örneğin Nwakaeme, Abdülkadir Ömür. Ama kendi takımımda bir oyuncu görmek istesem bu Abdulkadir Parmak olurdu" yanıtını verdi.

