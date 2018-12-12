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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uwe Rösler: 'Herkes bunun tarihi bir fırsat olduğunu biliyor'

Uwe Rösler: 'Herkes bunun tarihi bir fırsat olduğunu biliyor'

Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler'in açıklamaları

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-Takım kaptanı Markus Robenberg'in açıklamaları

- Uwe Rösler: "Herkes bunun tarihi bir fırsat olduğunu biliyor" İSTANBUL

- Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, Beşiktaş maçı iddialı konuşarak, "Görevimiz elemeleri geçmek. Herkes bunun tarihi bir fırsat olduğunu biliyor" dedi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Malmö'de teknik direktör Uwe Rösler ve takım kaptanı Markus Rosenberg basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Rösler, Beşiktaş'ın ilk maçtan daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Daha iyi bir takımla oynayacağız. Tüm detaylara çalıştık, tüm bilgileri toparladık. Herkes normalinden yüzde 10 daha fazla performans gösterecek. Buraya bir misyon için geldik. Görevimiz elemeleri geçmek.Herkes bunun tarihi fırsat olduğunu biliyor. Herkeste yarın için bunun heyecanı var. İyi çalıştık ve buraya inançla geldik. Bütün tecrübemizi, performansımızı ortaya koyarak başarmak istiyoruz. Mental olarak çok iyi hazırlandık. Herkesin maksimum seviyede olduğunu gördük. Şu an itibariyle takım fit ve maksimum düzeyde.Genk grubun en iyilerinden biri, onlara karşı iyi oynadık. Bunu Beşiktaş'a karşı niye yapmayalım? Beşiktaş'ın kaybedeceği şeyler bizden daha çok. Dolayısıyla bizden daha çok stresli olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Rosenberg: "Tamamen hücuma yönelik oynayacağız" Takım kaptanı Markus Robenberg ise Beşiktaş'ta Pepe'nin oynayamayacak olmasıyla ilgili olarak, "Pepe çok iyi bir futbolcu, kariyeri ortada. Yarın oynamayacak olması Beşiktaş için kötü olmalı. Stadın ambiyansı çok güzel. Mükemmel bir ortam var.Uzun yıllardır futbol oynuyorum ama ilk kez bir Türk takımına karşı oynayacağım, bunun heyecanı var. Tamamen hücuma yönelik oynayacağız ve elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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