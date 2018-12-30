Üşümediler soğukta yüzdüler

-Yarışmadan detay ve genel görüntü

-Yarışmanın sualtı ve drone görüntüleri



- - 25 yaşındaki de yüzdü 71 yaşındaki de yüzdü İZMİR



- Türkiye Yüzme Federasyonun onaylı Türkiye’nin ilk kış kupası açık yüzme yarışları Menderes Belediyesi ev sahipliğinde Menderes ilçesi Özdere sahilinde gerçekleşti. TYF, Deniz Ticaret Odası İzmir şubesi ve Marathon Masters Kulübü Derneği eşgüdümünde sağlanan yarışmaya yerli ve yabancı toplamda 100 kişi katıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde Türkiye Yüzme Federasyonu onaylı Türkiye’nin ilk kış kupası açık yüzme yarışları Menderes ilçesi Özdere sahilinde gerçekleşti. 81 erkek ve 19 kadın yüzücünün katıldığı yarışmaya sporcular aileleri ve arkadaşları ile birlikte katıldı.

Yarışma ile ilgili veren Manş Denizi'ni geçen milli yüzücü Bengisu Avcı, "Burada ilk defa yapılmasına rağmen yoğun katılım var. Bu harika bir şey. Pek çok yerden sporcular katıldı.

İlerde gelenekselleştirilmesi düşünülen bir yarışma. Buna benzer yarışmalar Bodrum’da, Marmaris’de düzenleniyordu. İzmir'de olması bizim için çok önemliydi’’ diye konuştu.

Yarışmanın en yaşlı üyesi 71 yaşındaki yüzücü ise 20 yıldır kışın yüzmelere katıldığını belirterek, "Yüzme karada yürümek gibi bir şey" diyerek duygularını ifade etti.

Yarışmaya katılan Türk Exim Bank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da, "Benim sporla ilgim çocukluğumdan beri. Burada hem İzmir’in tanıtımı amaçlı hem de spor amaçlı katıldım. Fırsat buldukça İzmir’e gelip, İzmir’de yüzüyorum’’ dedi.

Yarışma için bisikletle İstanbul’dan gelen 51 yaşındaki Yüksel Sözçek, 3 gün boyunca bisiklet kullanarak geldiğini dile getirerek, "Günde ortalama 130 kilometre bisiklet kullandım ve İzmir’e ulaştım’’ dedi.

Renkli görüntülere sahne olan yarışma su altından da su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan tarafından görüntülendi. Yarışmanın sonunda katılan herkese katılımcı madalyası verilirken, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.



