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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Uşaksporlu futbolcular videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı

Uşaksporlu futbolcular videoyla 'evde kal' çağrısı yaptı

Uşak sporlu futbolcular videoyla "evde kal" çağrısı yaptı - Uşak spor Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman'ın "evde kal" çağrısı - Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'in "evde kal" çağrısı - Yardımcı Antrenörler ve futbolcuların "evde kal" çağrısı Uşak sporlu futbolcular videoyla "evde kal" çağrısı yaptıUŞAK (AA) - Uşak sporlu bazı futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Uşak ", "Evde Kal Türkiye" çağrısına videolu mesajla destek verdi.Kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Uşak spor Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, futbolcular Emre Demir, Ersin Aydın, İbrahim Şirin, Abdullah Balıkçı, Seçkin Getbay, İbrahim Bağcı, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Berat Çetinkaya, Türker Toptaş, Noyan Öz, Resul Türkkalesi, Miran Avcı yer aldı.Başkan Kahraman videoda "Her şeyin başının sağlık olduğunu kesinlikle aklımızdan çıkartmamalıyız. En kısa sürede aynı aşk ve kararlılık ile bıraktığımız yerden devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyor olacağız. " mesajını verdi.Teknik Direktör Şimşir ise "Aldığımız önlemlerin virüs belasından daha güçlü olduğuna emin olabilirsiniz. Paniğe gerek yok evde kal" dedi.
Futbolcular da evde kalma çağrısında bulundu.

Sosyal Medya Koronavirüs Rektör Irak 

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