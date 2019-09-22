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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Uşak'ta “Beraber Yürüyelim” etkinliği

Uşak'ta “Beraber Yürüyelim” etkinliği

Yürüyüşten farklı farklı detaylar

Engelli Sporcu Farkındalık Sivil Toplum Engelli Vatandaş 

-Engelli sporcudan röp
-Gençlik ve spor il müdüründen röp

- - 81 kentte eş zamanlı kutlanan etkinlik Uşak’ta da kutlandı UŞAK

- Her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanan ve Türkiye'nin 81 kentinde eş zamanlı başlatılan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' Uşak'ta da kutlandı. Etkinlikte engelli bireylerin olması farkındalık oluşturdu. Uşak'ta 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlenen 'Beraber Yürüyelim' etkinliği düzenlendi.
Organizasyonun Uşak'taki ev sahipliğini Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü yaptı. 3’ten 93’e sloganıyla spor yapmaya ve hareket etmeye teşvik eden etkinliğe her yaştan vatandaş katılım gösterdi. Etkinlikte engelli bireylerin olması dikkat çekti. Engelli olmasının spor yapmasını önünde geçemeyeceğini belirten engelli sporcu Yusuf Salbaz, “Trafik kazasından önce sporcuydum. Trafik kazasından sonra da spor yapmaya devam ediyorum. İster sağlıklı, ister engelli olsun insanın hayatında sporun yerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan bütün engelli arkadaşlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Umarım tüm engelli bireyler spor yaparlar” diye konuştu.
"3 yaşından 90 yaşına herkes katılım gösterdi" Etkinliğin ev sahiplerinden Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, “Tüm Türkiye’de aynı saatte ’Avrupa Hareketlilik Etkinliği’ kapsamında 3’ten 93’e sloganıyla spor yapmaya ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Buraya engelli vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, 3 yaşından 90 yaşına herkes katılım gösterdi. Biz herkese spor yapılabileceğini göstermek adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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