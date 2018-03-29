Ünlüler karması ile basın mensupları parkede kozlarını paylaştı

-- Osman Aşkın Bak’ın açıklamaları

-- Hidayet Türkoğlu’nun açıklamaları

-- Ödül töreni

-- Genel ve detay



- ANKARA



- Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası’nın kapanışı şerefine düzenlenen gösteri maçında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın kaptanlığını yaptığı ünlüler karması ile basın mensuplarının en iyilerinden oluşan takım mücadele etti. Zorlu mücadelelere sahne olan Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası, sona erdi. 13 medya kuruluşu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının yer aldığı turnuvada şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip, finalde karşılaştığı NTV’yi 21’e 7’lik skorla mağlup eden TRT oldu. Turnuvanın üçüncüsü ATV olurken Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da 4. sırada yer aldı. Turnuvanın kapanışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya’nın formasını giydiği ünlüler karması ile basın mensuplarının en iyilerinden oluşan takımın yaptığı gösteri maçıyla taçlandırıldı. Osman Aşkın Bak’ın kaptanı olduğu takım maçı 38-27 galip bitirdi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Osman Aşkın Bak, “Daha önceden meydan okuyunca hazırlıklı geldik. Öncelikle yönetici olarak takımınızı iyi organize etmeniz lazım. Ben de dünya çapında sporcuları çağırdım. İbrahim Bey’i, Hidayet Bey’i, Hamza Yerlikaya’yı bu arada transferler de yaptık. Güzel bir maç oldu. Rakip de iyi onları tebrik ediyoruz. İyi ki tedbirli olmuşuz yoksa burada down sendromlu sporcularımıza karşı maç yapmıştık, onlara kaybetmiştik ama burayı kazanmamız lazımdı. Onun için güzel bir maç oldu” şeklinde konuştu.

Bakan Bak: “Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz” Sporun birleştirici gücünün birçok toplumsal sorunu çözmede kilit rol oynayacağını ifade eden Bak, şunları söyledi: “Türkiye’de sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun gücü terörü de yenecektir, uyuşturucuyu da yenecektir. Biz basketbolun ve diğer sporların ülkemizde yaygınlaşması için organizasyonlar gerçekleştireceğiz önümüzdeki aylarda. Bu noktada da bu bir denemeydi. Doğu ve Güneydoğu’da terör iklimini kaldırmak için de bu tip projeler gerçekleştireceğiz.” Bak, bir süredir Atatürk Havalimanında yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı’nın durumunun sorulması üzerine, “Federasyon Başkanımız daha önce bu arkadaşımızla ilgili girişimlerde bulunmuş. Federasyon onun için ev tutmuş, tedavisi için çaba göstermiş. Sporcumuzun o desteğe ihtiyacı var. Arkadaşımız takip ettiğimiz kadarıyla tedaviye cevap vermiyor” ifadelerini kullandı. Türkoğlu: "İnşallah seneye de aynısını yaparız" Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Maçın başı biraz komikti diyebiliriz. Biz ısınalım diye geldik ama arkadaşlar hazır gelmişler. O yüzden birkaç tane blok yedik. İnşallah çekmemişsinizdir ama burada bulunmak gerçekten güzel. İnşallah seneye de aynısını yaparız. Seneye daha güçlü bir ekiple biraz daha hazırlıklı geliriz. Maç sonu röportajlarını özledim vallahi, o yüzden şu an konuşuyorum bol bol. Bir sporcu olarak sizden dileğimiz basketbola sahip çıkın, basketbolun görülüp, bilinmesine biraz daha katkılı olun. Biz gerçekten güzel işler yapıyoruz. Bunları ancak sizlerin sayesinde kamuoyuna gösterme imkanı bulabiliriz” diye konuştu.

Mehmet Şanlı’nın durumunun herkesi üzdüğünü ifade eden Türkoğlu, “İster istemez hepimizi üzüyor. Ama inanın ki biz Federasyon olarak bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bu son birkaç günün konusu değil, 5-6 aylık bir konu. Biz 6 ay önce bu arkadaşımızı tekrar havaalanında bulduğumuz zaman gerekli tedbirlerimizi aldık. Gerek tedavi olsun, gerek geçim anlamında ama hem arkadaşımızın yetişkin olması hem de istenilen tedaviye uymaması ve ilaçlarını zamanlı şekilde kullanmaması şu anki sıkıntısını tetikliyor. Son dört aydır bu arkadaşla ciddi manada ilgileniyorduk ama son zamanlarda tekrar ilaçlarını kullanmamış ve şuan bu durumda” dedi.

Turnuvada birinciliği kazanan TRT'nin kupasını ve madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verirken, ikinci sırada turnuvayı bitiren NTV'ye ödülünü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın takdim etti.

