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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ünal Taşçı: “Futbolcularımızın iyi mücadele ettiklerine inanıyorum”

Ünal Taşçı: “Futbolcularımızın iyi mücadele ettiklerine inanıyorum”

Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı maçın ardından basın toplantısı

- ADANA

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- Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı, “Gençlere önem değer verildiğinde Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan çok daha iyi duruma geleceğinden eminim” dedi.
Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı, “Manisaspor olarak gençlerimizi daha güzel günlere taşımak adına Adana'ya geldik. Manisaspor'umuzun içinde bulunduğu durum nedeniyle bizim rakibimiz Adana Demirspor maçı biraz farklı görmüş olabilir ya da farklı beklentileri olmuş olabilir. Keşke şartlar böyle olmasaydı eminim ki daha play-off'lar çerçevesinde bir maç olacağından hiç kuşkumuz yoktu. Bizim takımımızda genç deneyimsiz onlarında heyecanı oldu. Bizlerin Manisaspor olarak ekibimizden kaynaklanan bir kusur hata veya sportmenlik dışı bir hareket algılandıysa ekibimiz adına özür diliyorum. Futbolcularımızın iyi mücadele koyduklarına inanıyorum onları kutluyorum. Gençlere önem değer verildiğinde Türk futbolu içinde bulunduğu durumdan çok çok daha iyi duruma geleceğinden eminim. Skor odaklı felsefe oldukça Türk futbolu geldiği nokta da ortada. Türk futbolunun geleceğinden açıkçası endişeliyiz. Öz eleştiride yapıyorum bizler teknik direktörler olarak hep teknik boyut demişiz. Projeler sunmamamız gerekiyormuş zamanında projelerde sunduk ama devamında ne aşamada mutlaka takipçisi olmamız gerekiyormuş" dedi.

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