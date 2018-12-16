Ünal Karaman: “Son derece üzgünüm”

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- İSTANBUL



- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçında 2-0’dan 2-2 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu söyledi.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “2-0 öne geçen bizim gibi takımların normal olarak maçı bırakmaması gerekiyor. Karşınızda Beşiktaş olursa, çok değerli hocamın çalıştırdığı takım olursa sizi zorlayabiliyor. Onlar da bizi gerçekten zorladı, pes etmediler. Son dakikada yediğimiz golden dolayı üzüntülüyüm. Ne olursa olsun yememeniz gerekiyor. Futbolun adaletine gelirsek, Beşiktaş bu baskısı ve oyunu bırakmaması o puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Kendi adımıza bazı zorluklarımız vardı. 13 gün Onazi antrenman yapmadan geldi, oynamak istiyorum demişti. Sosa’nın rahatsızlığı vardı. Sizin için kilit pozisyondaki oyuncularımızın antrenmansızlık süreleri uzadığı anda en iyi yaptığımız pas oyununu yapamadık. Ne olursa 2-0 bulmuş Trabzonspor, en azında psikolojik olarak üstünlük sağlayacağı dakikalarda oyunu tutma başarsaydı arzu ettiğimiz 3 puanla buradan dönerdik. Şahsım adına son derece üzgünüm” diye konuştu.

“O dakikalarda senin takımın golü yememeli” Birçok takımın çokça zorlukla mücadele ettiğini belirten Karaman, “Antrenman eksikliğine rağmen sahada kullanabilecek cesaret gösteriyorsak, bizim de bazı zorluklar içinde olduğumuz göz ardı edilmemeli. O dakikalarda senin takımın golü yememeli, olmadı. Her şeye 3-1 bulabilecek pozisyonumuz vardı.2-2 olduktan sonra da gol yapacak pozisyonları bulduk. Sonuçta oynadığınız takım Beşiktaş. Belli tecrübeye sahip, yetenekten oluşan bir takım. Kilit oyuncularımızın antrenman eksiklikleri vardı. Bizim orta sahaya yapacağımız hamleyi biraz daha yapamamamıza neden oldu. Topu kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Onu da yapmadık. Uğurcan kritik 2-3 tane kurtarışı olmasa sıkıntıya düşebilirdik” ifadelerini kullandı. “Hafta hafta ilerlemeyi daha sağlıklı buluyorum” Futbol kaderini sahanın içindeki bir avuç insan belirdiğini vurgulayan Karaman, “Takım mühendisliği içerisinde Türkiye’deki takımlar olarak hata yapıyoruz. Binler tribünleri dolduruyor. Milyon televizyon başında. Sahanın içerisindeki bir avuç insan bütün bu insanları tatmin edici boyutta cevaplanmak zorunda. Bir şeyleri konuşmak için bir şeylerin hazırlığını yapmak gerekiyor. Geçen senenin de altında bütçe ile başladık. Geçen sene forma şansı bulamamış oyuncularla başladık. İyi sonuçlar aldılar. Belki çok iyi sonuçlar alabilirdik. 3 maç kazandık diye biz bazı şeyleri uzun vadeli konuşamayız. Hafta hafta ilerlemeyi daha sağlıklı buluyorum” diye konuştu.

Kucka’nın takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Ünal Karaman, “Onla ilgili vereceğimiz karar tek başımıza vereceğimiz bir karar değil Yönetimle oturup konuşacağız” diye cevap verdi. Ünal Karaman oyuncularının sezon başından göstermiş olduğu mücadeleden dolayı son derece memnun olduğunu ifade etti.



