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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Ünal Karaman: 'Sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız'

Ünal Karaman: 'Sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız'

Ünal Karaman konuşması

- Ünal Karaman: "Sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız"- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman- "Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan bir takımız" ANTALYA

Rektör 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda Antalyaspor galibiyetine ilişkin, “Bugüne bakıldığında bizim açımızdan sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız” dedi.
Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı rakibi Antalyaspor’u 3-1’lik skorla geçti. Maçın ardından açıklamalardan bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3 puanın aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ünal şunları söyledi: "Bizim açımızdan sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız. 3 puan bizim için önemliydi. Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel. Bizim oyun kalitemiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan bir takımız. Futbol içerisinde takım savunmasını yapıp etkili kontra ataklarla gol bulmak da var. Bunu da yapabilirdik ama ön tarafta görev verdiğimiz oyuncularımızın sezon başından süregelen maç trafiği içerisindeki yorgunluk, diğer yarısı maç kondisyonun eksikliği hücum hattı içerisinde son pasları kullanmamızda bize beklediğimiz final pası ve sonu yaşatmadı. Bunu anlayışla karşılayabiliyoruz. Sonuçta onlar da insan. Her şeye rağmen kazanmak adına elde ettiği skoru korumaya çalışan oyuncu grubum vardı. Onları tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum."
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