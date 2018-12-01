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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ünal Karaman: “Kazandığımız için mutluyum”

Ünal Karaman: “Kazandığımız için mutluyum”

-Karaman'ın konuşması

- KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kazandığımız için mutluyum” dedi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarı derli toplu bir oyun oynadık. Israrla iyi oyunu devam ettirdik. Maçın sonunda bulduğumuz gollerde maçı kazandık. Bu maç son değil. Bir kupa maçı oynayacağız ve lig maçımız var. Onun için coşku yaşamayacağız, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle götüreceğiz” dedi.

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