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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret - ARTVİN Haberi

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret - ARTVİN Haberi

- Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyareti - Karaman'ın çocuklarla bir araya gelmesi - Fotoğraf çekimi - Karaman'ın konuşmasıÜnal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, Artvin 'in Borçka ilçesindeki Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nda çocukların antrenmanını izlediARTVİN (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin 'in Borçka ilçesindeki Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'nu ziyaret etti.Her yaştan futbolseverin yoğun ilgisiyle karşılanan Karaman, yürütülen sportif faaliyetler hakkında okulun kurucusu Osman Genç'ten bilgi aldı.Tesislerde bir süre Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş ve yetkililerle sohbet eden Karaman, minik futbolcuların antrenmanını izledi.Saha içerisine girerek miniklerle sohbet eden, fotoğraf çektirerek forma imzalayan Ünal Karaman, öğrencilere futbol oynarken okullarını, derslerini asla ihmal etmemelerini öğütledi.Karaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin sporun içinde olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Renklerine gönül verdikleri takımın futbol okulu içerisinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hem de spor hayatlarında başarılı olurlar, biz de bunun gururunu yaşarız." ifadelerini kullandı.

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