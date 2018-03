Ünal Karaman: “Ben buraya hikayeden gelmedim”

-Detaylar

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:- "Kötü durumda olabiliriz ama bu havlu atmak anlamına gelmez"- "Teknik boyutta çok iyi durumda değiliz" KARABÜK



- Kardemir Karabükspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Ünal Karaman, içinde bulundukları durumu hazmedemediklerini söyleyerek, “Ben buraya hikayeden gelmedim” dedi.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında cuma günü deplasmanda konuk olacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Çamlık Tesisleri'nde sürdürdü. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, takımın bulunduğu noktanın çok hazmedilebilecek bir nokta olmadığını kaydederek, “İnşallah güç birliği oluşturacağız. Yapabileceklerimizin en iyisini yapacağız. Oyuncuların da saha içinde en iyisini yapmalarını bekleyeceğiz. İlerleyen haftalara ve gelecek yıla bizi en iyi noktaya taşıyabilecek hangi nokta olursa onun hazırlığında olacağız. Yapmış olduğumuz hazırlıklar kısa, orta ve gelecekte karakter ve yetenek olarak hangi arkadaşlarımız bizlerle olacaksa onları tanıma gayreti içinde olacağız. Biz burada her şeyi bilen yapısında değil, alabilen olursa ilham veren boyutta kendimizi göreceğiz. Futbolcu arkadaşlarımızla bu bilinç içinde olacağız. Öğretmen modundayız aynı zamanda öğrenciliğimiz de devam edecek. İnşallah son ana kadar verebileceğimiz mücadele ve yetenek neyse mesai saat mefhumu olmaksızın hizmete devam edeceğiz” dedi.

“Kötü durumda olabiliriz ama...” Teknik olarak çok iyi durumda olmadıklarını vurgulayan Karaman, “Arkadaşlar da bizler de bunun farkındayız. Bu takım kimyası ve mühendisliği çok farklı bir şey. Bu bir eleştir değildir, daha önceki yönetimin hesaplaması dahilinde yapılmış bir programlamadır. Biz buna saygı duyuyoruz. Elimizdeki malzeme ve arkadaşlarımız bu. Biz bunun üzerindeki külü nasıl atıp köz haline getiririz onun hesabı içinde olacağız. O yangını samimi olarak yüreğinde hissederek mücadeleyi verecek kimlerse onların hazırlığı içinde yapacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim. Burası layloylom günleri değil. Benim ne kendim ne yönetim ne de sporcularım adına böyle bir şeyi kabullenmem söz konusu değildir. Kötü durumda olabiliriz ama bu havlu atmak anlamına gelmez. Her maça giderken kötüyüz şöyle olacak böyle olacak demek değil. Biz var olan hazırlığımızı en üst seviyede yapacağız. En iyi seviyeye ve mücadele verme adına antrenmanları yapacağız. Motivasyon olarak güçlü bir şekilde sahaya kendimizi çıkartmaya gayret göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız. Oyuncuların bir an öce bizleri tanıması gerekiyor. Burada takım disiplini olacak. Biz bunu sevgiyle yıllar yılı yaptık ve bu bizim en büyük silahımız olacak. Burada faşizan baskı yok, burada dostluk kucaklaşması var. Aldığımız paranın karşılığında bir helallik almamız gerekecek. Ben burada hedeflerini bitirmiş oyuncu görmek istemem. O bilinç içinde arkadaşımız olacak olursa da biz onlarla konuşup gereğini yapacağız. Saha içerisinde eksik yönlerini kapatıp, iyi yönlerini de arttırıp daha çok geliştirip mücadele eden bir takım değerlendirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. 79 yılından beri sporun içinde olduğunu da kaydeden Karaman, şunları söyledi: “Ekonomik durum beni korkutmuyor. Biz onu aşabiliriz. Takım mühendisliği noktasında devre arasında biraz daha farklı bir yapılanma içerisinde alternatifli bir kurgu oluşmuş olsaydı iyi olurdu. Ona da saygı duyuyorum. Ben Karabük’ün maddi sorunları aşacağına inanıyorum. Bu şehrin dinamiklerinin bu sorunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Asıl olan bizim saha içi dinamiklerini canlı tutup insanlara o ilhamı verebilmemiz.” Kardemir Karabükspor oyuncularından Alican Karadağ ise milli maç arası takımda hoca değişikliği yaşadıklarını ve iyi çalışarak, Sivas’a puan veya puanlar almak için gideceklerini kaydetti.

Osman Çelik de zorlu bir deplasmana iyi hazırlandıklarını düşündüklerini kaydederek, “Genelde hoca değişikliğinden sonra ilk haftalarda takımlar hep reaksiyon verir. Biz de bu reaksiyonu verip puan veya puanlarla dönümek ve taraftarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi.