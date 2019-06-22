Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ünal Karaman, Artvin’de genç yeteneklerle bir araya geldi Haberi

Ünal Karaman, Artvin’de genç yeteneklerle bir araya geldi Haberi

Ünan Karaman'ın Artvinspor ziyareti

Futbol Okulu Çekim Forma Öğrenciler Rektör 

-Detaylar

- ARTVİN

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin’de kulübün futbol okulu sporcularıyla bir araya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin’e gelerek Artvinspor bünyesinde açılan Trabzonspor Futbol Okulu öğrencilerini kulüp binasında ziyaret etti. Karaman’ı, Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve öğrenciler kulüp binasında karşıladı. Burada öğrencilerle sohbet eden Karaman, Artvin’de bu okulun açılmasının genç yeteneklere büyük imkan sağladığını ve gelecekte Artvin’in Türk futboluna önemli isimler kazandıracağını söyledi.

Ziyaret sonunda Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, Karaman’a Artvinspor forması ve atkısı hediye etti. Program fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı