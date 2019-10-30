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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Umut Nayir: 'Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor'

Umut Nayir: 'Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor'

Umut Nayir'in açıklamaları

- Umut Nayir: "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor" İSTANBUL

Sosyal Medya 


- Galatasaray derbisinde attığı golle galibiyeti getiren Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir, "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor" dedi.
Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Umut Nayir, Beşiktaş'ın sosyal medya kanalında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Süper Lig'in 9. haftasında oynadıkları Galatasaray derbisine değinen Nayir, "Derbi galibiyeti bizim için motivasyon oldu. Ancak bu galibiyeti değerli kılacak süreç önümüzdeki 2 maç olacak. Kazanacağımız galibiyetlerle üst sıralara iyice tırmanabiliriz. Sakat arkadaşlarımız da yavaş yavaş kendilerini toparlamaya başladı.
Onların da katılmasıyla birlikte milli araya iyi girmek istiyoruz" dedi.
26 yaşındaki forvet, gol attıkça öz güveninin de arttığını belirterek, "Maç kondisyonum arttıkça verimim artıyor. Hem mücadelemle, hem gollerle katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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