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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ümraniyespor'un 'özel' taraftarı - İSTANBUL

Ümraniyespor'un 'özel' taraftarı - İSTANBUL

Ümraniyespor'un "özel" taraftarı - İSTANBUL - Ümraniyespor'un down sendromlu taraftarı Yasir Saka ile röportajÜmraniyespor'un "özel" taraftarı - Down sendromlu Yasir Saka, kırmızı - beyazlı takıma her maçta tribünden destek oluyor - Ümraniyespor'la deplasmanlara da giden Yasir'in en büyük hayali, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçı izlemekİSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Ümraniyespor'un down sendromlu taraftarı Yasir Saka, gönül verdiği kırmızı - beyazlı ekibi maçlarında yalnız bırakmıyor.Spor Toto 1. Lig ekibinin hemen hemen her maçını amcasıyla tribünden takip eden Yasir'in sosyal yaşamında Ümraniyespor büyük yer kaplıyor.Kırmızı - beyazlıların bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar alması en çok 23 yaşındaki Yasir'i mutlu ediyor.Yasir Saka, Ümraniyespor'un 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Abalı Denizlispor ile yapacağı maç öncesinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana konuk olurken, ortaya renkli görüntüler çıktı.Futbolcularla tanışan Yasir, daha sonra AA muhabirine duygularını ve hayallerini anlattı.Kırmızı - beyazlıların kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı çok sevdiğinden bahseden Yasir Saka, "O benim adamım. Çok güzel oynuyor. Andreas'ı da çok seviyorum. Çok güzel gol attı. Burak ağabey de çok iyi kaleci. Topu iyi tutuyor." diye konuştu.
- Galatasaray hayaliÜmraniyespor'un yanı sıra Galatasaray'ı da desteklediğini söyleyen Yasir'in en büyük hayali, Türk Telekom Stadı'nda sarı - kırmızılı takımı izlemek.Galatasaray'ın maçına hiç gitmediğini anlatan Yasir, "Annem ve babam söz verseydi giderdim. Galatasaray'ı sadece televizyondan izledim. Statta onları izlemek istiyorum. Emre Akbaba'yı çok seviyorum. Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fernando Muslera'yı da seviyorum." şeklinde görüş belirtti.
Passolig kartının da olduğunu kaydeden Yasir, "Ümraniyespor ile Galatasaray kupa finalinde karşılaşırsa ben Ümraniyespor'u tutarım. Yedi senedir Ümraniyespor'u tutuyorum. Amcam benimle ilgileniyor. Birlikte maçlara geliyoruz. Balıkesir'e, İzmir'e, Esenyurt'a ve Başakşehir'e gittik." ifadelerini kullandı.

Televizyon Tarım Muhabir Irak 

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