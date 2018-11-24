Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniyespor evine 1 puan ile döndü

Ümraniyespor evine 1 puan ile döndü

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir

- - Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:- “İlk yarının 35 ve 39 dakikalar arasında 2 puan bıraktık” ESKİŞEHİR

Rektör Irak 


- Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-2’lik Eskişehirspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, “Mücadele gücümüzü arttırmamız lazım” dedi.
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, Eskişehispor deplasmanından evine 1 puan ile döndü. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Taşdemir, 35 ve 39 dakikalar arasında 2 puan bıraktıklarını söyleyerek, “Beklediğimiz düşündüğümüz bir maç oldu sadece biraz daha mücadele gücümüzü arttırmamız lazım. Sonuçta Eskişehispor genç dinamik ve seyirciyi arkasına alan bir takım. Özellikle ilk yarının 35 ve 39 dakikalar arasında 2 puan bıraktık diyebilirim. Ama ikinci yarıda oyuncu arkadaşlarım kazanmak için her şeyi yapmaya çalıştı ama yeterli olmadı. Sonuçta bir puan ile ayrılıyoruz. Hep söylüyorum 2 puan bırakmış olabiliriz ama kazandığımız 1 puan var. Önümüzdeki maçlarda Eskişehirspor’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı