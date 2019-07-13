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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas’da başladı

Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas’da başladı

-Sporculardan detay

Yarış Saygı Duruşu Şampiyon Darbe Girişimi Kabil 

--Yarışmadan detay
--Konuşmalar
--Diğer detaylar

- SİVAS

- 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler Türkiye Teakwondo Şampiyonası, Sivas’da başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 71 ilden 600 kulüp ve yaklaşık bin 700 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Teakwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin, sporcular, kulüp başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Sporcuların tören geçişlerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuldu. Burada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresinin 100. Yılını ve 15 Temmuz hain darbe girişimin 3. yıl dönümünü anımsatarak, “Sivas Kongremizin 100. yılı ve 15 Temmuz hain darbe girişimin 3. yıl dönümünü anacağız. Biliyorsunuz temel gayemiz 100 yıl önceki ecdadımızın fedakarlığını yad etmek. Gençler olarak hissetmek ve o mirası o asil ruhu dünden bugüne bugünden yarına taşımak temel gayemizdir. Dolayısıyla geçmişi yad edip geleceğe umutla bakabilmek en büyük düsturumuz. Bu nasıl olacak fikri hür, irfanı hür gençlerle olacak. Aklı berrak zihni berrak gençlerle olacak ve bu manada bu tür müsabakalara bütün yarışmalara çok önem veriyoruz” dedi.
Türkiye Teakwondo Federasyon Başkanı Metin Şahin ise, 15 Temmuz Şehitleri Ümitler Türkiye Şampiyonasını Selçuklu payitahtı Sivas’ta gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bin 700’ün üzerinde sporcu, 600 spor kulübü ve 71 ilden katılan sporcularımızla şampiyonamızı başlattık, devamını sağlıyoruz. Burada sadece şampiyona yapmıyoruz. Aslında bu ülkenin gençliğinin, yarına olan hareketi içinde bir seremoni yapıyoruz“ dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılara günün anısına plaket ve dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
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