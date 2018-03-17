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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ümit Özat: “Son dakikada gelen gol hepimiz adına sevindirici”

Ümit Özat: “Son dakikada gelen gol hepimiz adına sevindirici”

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları

- ANKARA

Sarı Kart Basın Toplantısı Toplantı Kalamış Rektör 


- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Son dakikada gelen gol hepimiz adına sevindirici" dedi.
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği TM Akhisarspor ile 1-1 beraberde kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Son dakikada gelen gol hepimiz adına sevindirici. Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak o. 10 hafta iyi bir çıkış yakalamıştık. Alanya maçıyla başlayan biraz sıkıntılı süreç bizleri üzdü tabi ki” diye konuştu.
“Çok net pozisyonları atamadık” ifadesini kullanan Özat, “Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol attık. Kazanmak adına her türlü hamleyi yaptık. Bu puanlar bence önemli. Bir puanı Alanya maçında da alsaydık bugün biz 28, onlar 25 puanda olacaktı. Akhisar takımını kutluyorum. İnsanlar istiyor ki çık her maçı 3-0, 5-0 kazan. Zaman zaman bu tür puan kayıpları olacak. Önümüzde 8 tane maç var 4’ü içeride 4’ü dışarıda. En kısa zamandan sonra çalışmalarımıza tekrar devam edip ligin sonunu hayırlısıyla güzel bir şekilde getireceğiz” açıklamasında bulundu. Lucas değişikliğiyle ilgili soruya Özat, “Sarı karttan sonra zorunluydu ve kötü oynuyordu. İstediklerimi tam anlamıyla yerine getirmiyordu. Lucas maalesef 3-4 haftadır bir durgunluk var. Yanılmıyorsam ailevi problemlerinin olduğunu duydum. Sarı kartlı olunca herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için Manu’yu aldık oyuna. Bir anlamda taktiksel diyebiliriz ama sarı karttan sonra zorunlu hale gelmişti” ifadelerini kullandı.
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