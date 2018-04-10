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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ümit Özat: 'Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz'

Ümit Özat: 'Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz'

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat basın açıklaması

- Ümit Özat: "Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz"- “Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok" ANKARA

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- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçı sonrası, camiadan çok destek görmediklerini belirterek, “Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Gençlerbirliği sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Gençlerbirliği son dakikalarda bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyon bulduğumuz maç bu oldu herhalde. Rakibe çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı. Özat, yedek ağırlıklı bir kadroyla maça başlamasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi: "Yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi benim oyuncum, kaptanlarım ama geçen hafta oynarken bu takım 4 yedi. Onların oynayıp oynamadığına bakmamak lazım her maçın hikayesi var. Onlar benim oyuncularım değil onlar benim kaptanlarım. Onların kalitesinde olmayan bir sürü insan milli takıma gidiyor. Üzüldüklerini göstermesi lazım. PTT'den milli takıma giden oluyor da Ahmet gitmiyorsa bunu dert edinmesi lazım." Teknik direktörlük mesleğinin "çok itibarsızlaştırıldığı" vurgusunu yapan Ümit Özat, "Bin tane senaryo yazılırdı. Dün Tamer hocaya yapılan haksızlık gibi. Göztepe, Tamer hoca kazanmak istemez mi? Algı operasyonu yapılıyor. Mesleğimize saygı duyulması lazım" diye konuştu.
“Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok” Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyalog ile ilgili ise, "Konuştuklarımız Fatih hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz. Beni orada tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür. Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yeldeğirmenleriyle savaşıyoruz. Başkan ve birkaç yöneticiden başka camiadan destek yok" şeklinde konuştu.

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