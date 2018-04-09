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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ümit Özat: 'Hiç bir hayalim bu takımı ligde tutmaktan öte değil' - ANKARA

Ümit Özat: 'Hiç bir hayalim bu takımı ligde tutmaktan öte değil' - ANKARA

Ümit Özat: "Hiç bir hayalim bu takımı ligde tutmaktan öte değil" - ANKARA - Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat'ın açıklamasıMaçın ardından - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat:"Kalan maçlardan 9 - 10 puan çıkarmak istiyoruz" - "Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz"ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kalan maçlardan 9 - 10 puan çıkarmak istiyoruz." dedi.
Özat, kırmızı - siyahlı takımın 28. haftada Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik, taraftara da teşekkür ederek başladı.
Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyonu Galatasaray karşılaşmasında bulduklarını dile getiren Özat, "Çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9 - 10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız." diye konuştu.
Ümit Özat, yedek ağırlıklı bir kadroyla maça başlamasına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:"Yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi benim oyuncum, kaptanlarım ama geçen hafta oynarken bu takım 4 yedi. Onların oynayıp oynamadığına bakmamak lazım her maçın hikayesi var. Onların kalitesinde olmayan bir sürü insan milli takıma gidiyor. Üzüldüklerini göstermesi lazım. PTT'den milli takıma giden oluyor da Ahmet gitmiyorsa bunu dert edinmesi lazım."Teknik direktörlük mesleğinin "çok itibarsızlaştırıldığı" değerlendirmesini yapan Özat, "Bin tane senaryo yazılırdı. Dün Tamer hocaya yapılan haksızlık gibi. Göztepe, Tamer hoca kazanmak istemez mi? Algı operasyonu yapılıyor. Mesleğimize saygı duyulması lazım." şeklinde konuştu.
Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyaloğa dair de "Konuştuklarımız Fatih hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz, konuşuyor, görüşüyoruz. Tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür. Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz. Başkan ve birkaç yöneticiden başka camiadan destek yok." ifadelerini kullandı.

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