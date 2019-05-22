Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ümit Özat: “En büyük arzumuz finalde olabilmek”

Ümit Özat: “En büyük arzumuz finalde olabilmek”

Ümit Özat’ın açıklamaları

( ADANA ) ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Göreme Rektör Irak 


- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Golsüz beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını düşünüyorum. Rövanşa çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Tüm amacımız İstanbul’da olabilmek. En büyük arzumuz Süper Lig’e yükselebilmek” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in play-off yarı final ilk karşılaşmasında Adana Demirspor evinde Hatayspor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Ramazan ayında takımlarını yalnız bırakmayıp stadı dolduran taraftarlara teşekkür ederek, “İyi bir sonuç almadık ancak kötü bir sonuç da değil. Zaman zaman oyuna göre kötü bir sonuç aldığınızı düşünebilirsiniz. Biz deplasmanda da pozisyona girebilen bir takımız. BU maçta gol yememek çok önemliydi. Oyun içinde kalmaya çalıştık. Özellikle yaptığımız ikinci değişikliğin ardından oyuna hareket geldi. Halis Özkahya gibi bir hakemin bu maça gelmesini istemiyordum açıkçası. Var sistemi neden var? Pozisyona git bir bak. Pozisyon oluyor, hakeme itiraz edemiyorsun. Hakemler futbolculara böyle davranamaz. Bizim ülkedeki kadar hakemlerin sert baktığı bir lig daha yok” diye konuştu.
Tartışmalı penaltı pozisyonunda çok net bir elle oynamanın olduğunu ifade eden Özat, “3 sahada, 1 kenarda, 2 de yukarıda toplam 6 hakem var. Hiçbiri mi göremez? Koca bir şehrin kaderiyle kim oynayabilir? Erdal’ın tereyağından kıl çeker gibi aldığı bir top vardı, döndü faul verdi ona. Bunlar futbolda var, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.
Pote’ye oruç tutmaması gerektiğini söylemelerine rağmen tuttuğunu, bunun da performansına yansıdığını kaydeden Özat, “Biz de elhamdülillah Müslümanız. Orucun telafisi var ancak bu maçın telafisi yok. Burada 20 bin taraftar, emek harcayan arkadaşları var. Orucun kazası var. Böyle maçlarda 10 kişi kaldığınız zaman çok zor. Olur mu böyle? Biraz daha duyarlı olması lazımdı” ifadelerini kullandı. Kötü bir sonuç almadıklarını belirten Özat, “Bugün tesislerde kalacağız. İlk defa deplasmana gitmiyoruz. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Tüm amacımız İstanbul’da olabilmek. En büyük arzumuz Süper Lig’e yükselebilmek” diyerek sözlerini tamaladı. (ANL-TK-S)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı