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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ümit Özat: “Daha farklı kazanabilirdik”

Ümit Özat: “Daha farklı kazanabilirdik”

Ümit Özat’ın açıklamaları

( ADANA ) ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Balıkesirspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “İlk maçlar her zaman zordur. Kenardan ataklarımız, ortalarımız oldu ancak golü bulana kadar çok zorlandık. Ancak sonrasında goller bulduk. Ben farkın daha fazla açılmasını beklerdim açıkçası” dedi.
TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor’u 2-0’la geçerek, lige 3 puanla başladı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “İlk maçlar her zaman zordur. Kenardan ataklarımız, ortalarımız oldu ancak golü bulana kadar çok zorlandık. Özellikle son vuruşlarda tutuktuk. Ön tarafta Vedat’tın dışında pek etkili olamadık. İkinci yarı ise Kosecki hamlesiyle çift forvete döndük. Nitekim onun aldığı penaltıyla ne kadar doğru bir karar olduğunu görmüş olduk. Ben farkın daha fazla açılmasını beklerdim açıkçası” diye konuştu.
Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Süleyman Koç’un çapraz bağlarında sıkıntı olabileceğini öğrendiklerini dile getiren Özat, “Milli takım arasına kadar gerek sakatlık gerek lisans çıkaramayan oyuncuların aramıza katılmasıyla beraber ne kadar az kayıpla ilerlersek, o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum” dedi.

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