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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ümit Karan, Sakarya’da futbol eğitimi veriyor

Ümit Karan, Sakarya’da futbol eğitimi veriyor

Ümit Karan'ın açıklamaları

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-Detaylar

- - Teknik Direktör Ümit Karan:- “Gençlerin önünü açmamız lazım. İnşallah buradan yetenekli futbolcular çıkar” SAKARYA

- Kuzey Makedonya takımlarından Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, Sakarya'da futbol akademisi açtı. Karan, yaptığı açıklamada, “Gençlerin önünü açmamız lazım. İnşallah buradan yetenekli futbolcular çıkar” dedi.
Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, Sakarya’da futbol akademisi açtı. Genç futbolcularla bir araya gelen Karan, öğrencilerin antrenmanını bir süre izledi. “Gençlerin önünü açmamız lazım” Öğrencilerin antrenman yaptığı sırada açıklamalarda bulunan Ümit Karan, “Sakarya yıllardır çok iyi futbolcular yetiştiriyor. Ayrıca Sakaryaspor taraftarını da son maçta ben dahil herkes gördü. Sakarya bir futbol şehri. Çok büyük futbolcular yetiştirdi. Biz de buraya bir akademi açtık. Umarım geleceği olan bu çocuklarda olacağını düşünüyorum. 3-5 tane yetenekli futbolcu her yerden çıkar. Biz artık Türkiye olarak Türk futboluna bir şeyler katmak istiyorsak işlere biraz daha önem vermemiz gerekir. Bakıyorsunuz futbolda herkes gençleşmeye gidiyor. 19 yaş ortalamasında oynuyorlar biz hala 29-30 yaş ortalamasında oynuyoruz. Gençlerin önünü açmamız lazım. İnşallah buradan yetenekli futbolcular çıkar” dedi.

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