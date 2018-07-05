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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ümit Karan: 'Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur' - ZONGULDAK

Ümit Karan: 'Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur' - ZONGULDAK

Ümit Karan: "Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur" - ZONGULDAK - Ümit Karan'ın gelmesi - Taraftarların tezahüratları - Ümit Karan'ın açıklamaları - Eski milli futbolcu Ümit Karan:"Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur. Şirketinde de başarılıydı, buraya da yansıtır. Güzel bir değişim oldu, Fenerbahçe için hayırlı olsun" - "Fenerbahçe'de değişim bir rüzgar yaratabilir ama Galatasaray her zaman favoridir"ZONGULDAK (AA) - Eski milli futbolcu Ümit Karan, "Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur. Şirketinde de başarılıydı, buraya da yansıtır. Güzel bir değişim oldu, Fenerbahçe için hayırlı olsun." dedi.
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezinde Galatasaray ve Genç Ereğli Taraftarlar derneklerinin organizasyonuna katılan eski milli futbolcu Ümit Karan, meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı.Katıldığı bir yarışmada ilçe halkının kendisine gösterdiği desteğe teşekkür eden Karan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir basın mensubunun, "Yeni sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Karan, "Fenerbahçe'de değişim bir rüzgar yaratabilir ama Galatasaray her zaman favoridir." şeklinde cevapladı."Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?" sorusu üzerine ise Karan, "Ali Koç, Fenerbahçe'de başarılı olur. Şirketinde de başarılıydı, buraya da yansıtır. Güzel bir değişim oldu, Fenerbahçe için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Ümit Karan, teknik direktörlük için 2 - 3 takımla görüşme halinde olduğunu da sözlerine ekledi.Karan daha sonra Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Alışveriş Milli Futbolcu Teknik Direktör Basın Mensupları Alışveriş Merkezi 

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