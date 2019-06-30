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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası - GAZİANTEP

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası - GAZİANTEP

- Trübünlerden detaylar - Müsabakalardan görüntülerÜmit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası - Gaziantep 'te gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde sporcular finallerde tatamiye çıktıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan şampiyona devam ediyor.54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı şampiyonada tüm sıkletlerde final maçlarına geçildi."Türkiye şampiyonu" unvanını elde edebilmek için tatamiye çıkan sporcular, kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Dera Şampiyon Gori 

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